El ex capitán de la selección chilena "se fue de tarro" sobre el futuro del equipo que lo vio triunfar en Italia.

En diálogo con Cooperativa, Zamorano sostuvo: "Espero que Conte, que ya le dio una oportunidad a Alexis, lo ponga otra vez de titular. Terminó jugando muy bien el último partido, le cambió el ritmo al partido con su inteligencia, con su velocidad".

Yo tuve la oportunidad de conversar con Antonio Conte, y él me decía que Alexis estando bien físicamente, puede ser muy importante en el esquema que quiere lograr", agregó.

En la misma entrevista, Zamorano sorprendió al decir que esperaba que Alexis continuara en el Inter más allá de junio "y así tener la oportunidad de jugar con otro chileno que es muy probable de que llegue a esta institución".

Ante esta declaración, le volvieron a preguntar a Zamorano sobre el tema: "Es optimismo mio ver a dos chilenos jugando en el Inter y por supuesto que hay información privilegiada" en relación a Arturo Vidal.

Domingo 9 de febrero

16:45 Inter de Milán vs. AC Milan

*Transmite ESPN 2

Vía web por ESPN Play

