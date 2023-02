Iván Zamorano hizo pebre a la dirigencia de Blanco y Negro

Los canteranos de Colo-Colo están saliendo de mala forma de Macul, el caso de Joan Cruz fue abordado por Zamorano.

Bam Bam señaló que "a nivel deportivo, con el último campeonato, se ve que se hacen cosas bien, el técnico que tenemos da la posibilidad de ser equipo competitivo, que está en lo más alto, que intenta ganar. Pero en lo administrativo es extraño que nuestros chicos tengan que salir de la forma que lo hacen".

Detalló además que "salió Cruz, salió Arriagada. En su momento hubo problemas con Pizarro. La salida de Lucero también extraña mucho, el goleador del equipo se tiene que ir porque a lo mejor no hubo un acercamiento normal con él".

¿Los refuerzos del cuadro popular? "Buscando a última hora se cometen errores, del plan A pasas al B y luego al C. Estando en la tercera o cuarta fecha hay que traer jugadores, cuando eso se debe hacer al principio. Algo pasa en la administración de Colo Colo que no está bien, seguramente hay que pensar más en los chicos de nuestra cantera, que es la mejor junto a la de Católica y la U", confesó el ex delantero del Real Madrid.