Iván Zamorano hace un crudo análisis del recambio en la Roja

Iván Zamorano reapareció en los medios para analizar el complejo presente del fútbol chileno, sobre todo por la falta de jugadores jóvenes para ser parte del recambio de La Roja de todos.

"La formación en Argentina, Uruguay y Brasil es distinta. Ellos levantan una piedra y aparece un jugador. A nosotros nos cuesta muchísimo, pero esperemos que en algún momento se trabaje de forma más comprometida", lanzó 'Bam Bam' en La Tercera.

Es por esto que el ex Real Madrid, cree que: "Yo me fui con 20 años y no tuve ningún problema. Me adapté muy bien a un fútbol muy exigente como el europeo. Lo que sí hay que tener es carácter, personalidad, porque no es solamente el nivel futbolístico. Es difícil salir del fútbol chileno y más difícil es salir y poder jugar en el fútbol europeo".

"Si no aparece alguien mejor que Alexis, mejor que Vidal, que Medel, que Bravo… No se tiene que dar un corte definitivo porque sí, porque están mayores. Todo se tiene que dar de forma natural y nada exigido", concluyó.