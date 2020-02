Iván Zamorano entrega su apoyo a las demandas sociales, pero critica la violencia

El ex goleador de la Selección Chilena, Iván Zamorano, fue claro en sus conceptos sobre todo lo que ha pasado en el país por el estallido social.

Iván Zamorano, uno de los goleadores históricos de la Selección Chilena, entregó su parecer sobre el estallido social que ocurre en Chile desde el 18 de octubre y que mantiene al país afligido por el clima de violencia.

El ex delantero habló con la prensa en el Aeropuerto de Pudahuel antes de su vuelo a Italia, donde será el invitado estelar en el Clásico entre Inter y Milan, y aprovechó de apoyar las demandas sociales del Pueblo.

"La gente se expresa y me parece que estamos en un país democrático, donde parece lógico y normal que donde no te parece bien un sistema o tantas cosas que no están bien se puedan discutir o analizar, y donde la gente pueda salir a la calle", comenzó.

Eso sí, quiso detenerse en la violencia que se ha instalado en el fútbol y, en especial, en los estadios, donde se vieron graves incidentes en San Carlos de Apoquindo y en el Nacional.

“Obviamente, como persona ligada al deporte, me encantaría que fuera sin violencia, porque no conduce a nada, así es que ojalá que poco a poco se puedan solucionar los temas pendientes”, cerró Iván Zamorano.