Iván Zamorano empapó de elogios a Arturo Vidal y Alexis Sánchez

El histórico jugador chileno, Iván Zamorano, reconoció que Vidal “sigue siendo un campeón” y que Sánchez “es perfecto para el juego de Conte”.

El reconocido ex delantero de La Roja y Real Madrid, Iván Zamorano, llenó de elogios a sus compatriotas Arturo Vidal y Alexis Sánchez. “Bam-Bam” afirmó que ambos tienen lo necesario para ser protagonistas en el Inter de Milán, camiseta que también defendió entre 1996 y 2000.

"Arturo sigue siendo un campeón. Cuando se cambia de equipo y de país siempre se necesita algo de tiempo para adaptarse, pero sus cualidades no están en disputa. ¿Nervioso contra Real Madrid? Arturo es de los que viven el juego a vida o muerte. Cuando juega, lo da todo y deja su corazón, para bien o para mal", afirmó en diálogo con Líbero, que fue publicada por La Gazzetta dello Sport.

Con respecto al Niño Maravilla, aeguró que"es perfecto para el juego de Conte, puede empezar un poco más atrás que los otros dos (Lautaro Martínez y Romelu Lukaku). Ya lo hicieron contra Torino, cuando perdían por 0-2 ganaron 4-2. Sánchez ahora está bien y puede ser decisivo".

"Dije que no a la Juve y Bayern por Inter y no podría haber elegido mejor. Venía de Real Madrid que me había dado éxito y popularidad, pero en Inter encontré el ambiente perfecto para mí. Una familia. En 1998 fuimos muy fuertes y ganamos la Copa UEFA dominando la final de París ante Lazio. También hubiéramos ganado el Scudetto sin ciertos episodios a favor de la Juve", explicó sobre su paso por el cuadro nerazzurri.

Para finalizar, el ex delantero se refirió a su amigo Javier Zanetti, que actualmente se desempeña como el vicepresidente del cuadro lombardo."'Pupi' es el hombre indicado para devolver a nuestro Inter a la cima de Europa. Ama y conoce el mundo nerazzurri. Si necesitas ayuda, llámame y me iré directamente a Milán. Sería un sueño trabajar junto a él en el Inter", cerró.