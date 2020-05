Iván Zamorano celebró el Día de la Madre con tierno mensaje en redes sociales

View this post on Instagram

....””Pensaba que era incapaz de sobrevivir sin mi marido, pero llegó ese minuto en que,GRACIAS A DIOS,reaccioné y pensé lo que me estaba pasando no podía ser.Tenia que levantarme y luchar por mis hijos.Voy a trabajar,voy a salir adelante””” Estas son la palabras de la mejor madre del mundo, mi madre , una mujer de esfuerzo que supo sacar una familia adelante , a pesar de todas las dificultades de la vida, gracias de corazón y feliz día Mamita Querida!! Te Amo con toda mi Alma!!❤️❤️❤️❤️