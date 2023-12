Iván Morales se va con todo en contra de Maximiliano Falcón

Maximiliano Falcón viene siendo el protagonista de una polémica en Colo Colo, donde todo empezó cuando se quedó sin poder viajar a la final de Copa Chile por un problema con sus pasajes, por lo que aprovechó la instancia para criticar a la institución alba en varios aspectos. Luego de sus palabras, Iván Morales le respondió precisamente por hablar mal del cacique.

El Peluca podría estar más cerca de irse de los albos, no sólo por las interesantes ofertas que recibe desde el extranjero, sino que también por las polémicas que ha provocado debido a sus palabras en contra de Colo Colo, donde criticó principalmente el estado del terreno de juego en el estadio monumental y algunas otras cosas de la interna del club.

En ese sentido, sus palabras no sólo causaron molestia en la directiva de Blanco y Negro, sino que también en un ex jugador del cacique, Iván Morales. "Maxi, te quiero mucho, pero no me gustó, él es muy querido en Colo Colo, una persona muy querida, como vas a estar tirando es que me quieren sacar, no po, no me hueb…".

Además de esto, Iván Morales, en conversación con el programa Media Punta, señaló que, "Es de los más querido en el último tiempo en Colo Colo, yo creo que nadie lo quiere sacar, entonces eso no me gusta, porque generan polémica, ensucias lo último del año, esas cosas son evitables", cerró el ex Colo Colo.

Por ahora habrá que ver cuál será el futuro de Maximiliano Falcón, si continuará en Colo Colo o buscará nuevos horizontes en el extranjero. Lo que es seguro es que existe molestia con él en la interna de Blanco y Negro debido a sus declaraciones, por lo que podría verse complicada su continuidad, a pesar de mantener contrato con el cacique hasta fines del 2024.