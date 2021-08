Iván Morales no se asusta con posible llegada de delantero a Colo Colo

La gran figura en la delantera alba, Iván Morales, habló sobre la llegada de un nuevo delantero y dijo “que venga el que tenga que venir”.

Iván Morales ha tenido un verdadero renacer en Colo Colo, donde hoy goza de un lindo presente en Macul. Y todo esto de la mano del técnico Gustavo Quinteros, quien confió en sus condiciones a pesar de que estuvo envuelto en varias indisciplinas con la camiseta alba.

Motivo por el cual el entrenador argentino-boliviano pidió insistentemente un nuevo “9”, ya que Morales estaba desenfocado y fuera de forma. Mucho peor estaban también Nicolás Blandi y Javier Parraguez, que ni si quiera tenían la confianza de Quinteros.

"Lo que el profe pedía a principio de año era súper entendible. A mí se me había dado la confianza, pero venía saliendo de una indisciplina que si me mandaba una más me iba. Generaba ruido que un club quisiera un '9' cuando éramos cuatro que estábamos en el plantel", indicó en conversación con ESPN.

"Pero ahora digo que venga el que tenga que venir, que sea un aporte, y si es mejor que yo, va a jugar. Yo digo que con quien llegue la voy a luchar, porque quiero seguir jugando, y si no, trataré de hacérsela complicada", agregó.

"Yo me siento el '9' de Colo Colo. Me gustaría que el técnico me llamara y me lo dijera. Pero también está su sistema de juego, que obviamente necesita variantes”, complementó.

“Es cosa de él. Lo que yo digo es que estoy feliz jugando, con uno arriba, con dos... Entrar desde el primer minuto me hace feliz", continuó confesando el delantero formado en el Estadio Monumental.

"No sé que irá a pasar con Parraguez, pero con Luciano Arriagada estamos claros que hay una linda competencia y que llegarán jugadores experimentados con los que siempre vamos a tener que competir", concluyó.