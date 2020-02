El delantero no tiene ganas de seguir en el Estadio Monumental .

Morales aseguró que busca partir del club que lo vio nacer:

“Siempre llegan jugadores y a veces me toca jugar, pero en otras no. Mi representante verá el tema. El club tiene otras prioridades. Para mi carrera, lo mejor es salir”, explicó durante la semana el seleccionado sub 23.

Según información del El Grafico, el jugador formado en Macul tiene una oferta concreta para dejar el Monumental y jugar en un equipo de la Primera División brasileña, teniendo avanzadas negociaciones y restando solo detalles para sellar acuerdo, que debería estar listo la próxima semana.

La fórmula para que pueda salir de Colo-Colo sería mediante un préstamo de un año, por todo el 2020, donde se espera que el atacante pueda retomar su nivel y tener las oportunidades que tanto está buscado.

LOS HINCHAS REACCIONARON:

Iván Morales presiona para jugar de nueve, pero no cabecea, no sabe jugar de espaldas y no tiene zurda. Los q están ahora son mejores que el. Lamentablemente esta historia va a terminar con el jugador saliendo a ganar más $, pero jugando nada, o en una liga penca @MarceloDiazAlm — Sebastián Mermoud P (@sebamermoud) February 6, 2020

IVÁN MORALES A BRASIL QUE GRANDE QUE ES SU REPRESENTANTE CTM. — Haitiano Joan (@HaitianoJ) February 7, 2020

Estoy chato con los periodistas que nos quieren convencer que Ivan Morales es el Zlatan chileno y el weón no juega y cuando lo hace no le mete un gol ni al arco iris — sfcontre455 (@sfcontre455) February 7, 2020

Para mí Iván Morales tiene condiciones. El tema es que se cree más de lo que es, y todavía no demuestra nada. Lo mejor que podría hacer Colo Colo es mandarlo a préstamo a un club chileno. Cae parado en la Unión teniendo en cuenta que no tienen un 9. — Nicolás Yáñez C. (@nicoIasyanez) February 6, 2020

Patipelaoplebeyo 3.0@CarlosCoronaDav·2h

"En junio esta de vuelta diciendo "volví porque quiero una revancha "en Colo Colo y demostrar que puedo se titular".



Seba_Nº@Seba_Seven7·1h

"En 6 meses o a lo mas 1 año volvera sin pena ni gloria a Chile y andará botado jugando en equipos chicos y en la B. Despues lo busca la prensa y el wn se pondra a llorar y dira que "le encantaría regresar a Colo Colo, que siempre ha sido su casa".

Fernandito Paredes Quintanilla.@Felunugo·2h

"Que representante el de Morales ah !