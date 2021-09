Iván Morales analizó el Superclásico de este domingo en Rancagua ante Universidad de Chile.

“Vengo jugando bastante, es mucho más la responsabilidad en este clásico. Antes me tocaba entrar de atrás y ahora soy el 9 que viene siendo titular. Hay una presión y eso me encanta. Llego mucho más maduro y esperemos que se den las cosas”, señaló el artillero del Cacique.

“Estoy hablando un par de cosas con él, nos estamos mensajeando. Siempre nos deseamos lo mejor. No sé si puedo prometer goles, pero ya le dije que si hacía un gol se lo voy a dedicar a él. Se extraña”, comentó.

En esa misma línea, el puntillano recalcó lo fundamental que es para él estirar su racha. “Para mí es muy importante seguir haciendo goles, lo quiero. Es un lindo partido para seguir en la punta y sacar diferencias. Esperemos que se dé, voy a hacer lo mejor posible para celebrar el domingo”, expresó.

La verdad es que hacer un gol va a ser un recuerdo lindo para mi vida, pero consagratorio sería ser campeón siendo el 9 titular del equipo. A eso apuntamos todos, salir campeón. Para quedar en la historia de este club, tenemos que bajar una nueva estrella. Apunto al campeonato más que hacer un gol en el clásico”.

“La dirigencia tiene que darse cuenta de lo que le hace bien al club y creo que este cuerpo técnico le ha hecho bien al equipo y al club. Quiero que el profe siga, es algo que no depende de mí, pero estoy seguro de que la dirigencia se va a dar cuenta y ojalá que se renueve el contrato”, pidió.

“Son números, pero todos los clásicos distintos. Es un partido súper apretado, los dos equipos quieren ganar. Quizás en el papel Colo Colo llega con muchos partidos sin perder ante el clásico rival, pero todos los partidos son diferentes. Estamos trabajando para que este domingo podamos sacar ventaja”, expresó.

Por último, agradeció las ganas de los miembros del plantel para que él anote el fin de semana. “Feliz. Si mis compañeros me meten esa presión es porque saben que puedo. Así como me lo piden, espero que me ayuden”, resaltó, entre risas.

Universidad de Chile vs. Colo Colo: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por el Campeonato Nacional?

El encuentro entre azules y albos se disputará el próximo domingo 26 de septiembre a partir de las 16:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

PROGRAMACIÓN FECHA 22°

Viernes 24

Huachipato vs. Palestino. 18:30 horas, CAP.

La Calera vs. O’Higgins. 21:00 horas, Nicolás Chahuán.

Sábado 25

Cobresal vs. Deportes Antofagasta. 12:00 horas, El Cobre.

Unión Española vs. La Serena. 15:00 horas, Santa Laura.

Deportes Melipilla vs. Audax Italiano. 17:30 horas, La Pintana.

Everton vs. Curicó Unido. 20:00 horas, Sausalito.

Domingo 26

Ñublense vs. Santiago Wanderers. 12:00 horas, Nelson Oyarzún.

Universidad de Chile vs Colo Colo. 16:30 horas, El Teniente.

Libre: Universidad Católica.