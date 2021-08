Iván Morales, en conversación con Los Tenores de Radio ADN, analizó su momento y se mostró feliz del presnte de Colo Colo. "Ha sido un año positivo. Si bien empecé con algunas cosas, hoy me siento muy bien y el trabajo da sus frutos".

Morales se toma con calma un posible llamado a la Roja: "Hoy voy paso a paso. Estoy muy preocupado de lo que hagamos el sábado en el campeonato, no podemos dar ventajas. Si llega lo de la selección sería un sueño y si se da sería hermoso, pero hoy estoy enfocado en Colo Colo. Hasta que no llegue una citación no me pongo en esa situación".

"Me siento bien de las dos maneras. El funcionamiento del equipo está bastante bien, entonces me resulta bien de las dos formas, no sé si tengo un favoritismo de posición. Hoy tenemos muchas opciones de gol y estoy aprovechando más".

Sobre su presente goleador, comentó que: "Me siento bien con dos puntas porque hay mas libertad de engancharme e ir al área, con tres hay que aguantar más a los centrales, pero me gustan las dos formas. En la definición me falta un poco de tranquilidad, tengo que trabajar el cabezazo y hay que aprenderlo en cada entrenamiento. La confianza es la que te da mejor definición y tomar mejores decisiones. Espero que con los partidos no se me vaya ningún gol más", agregó.

TODOS LOS GOLES DE IVÁN MORALES EN COLO COLO 🐂⚪️⚫️. pic.twitter.com/jOx4JqUXTW — Mathi (@Cc2Mathi) August 13, 2021

"Tuvimos dos charlas fundamentales. Una después cuando pasó con mi tema y nunca le había fallado a él, entonces me dijo que estuviera tranquilo, tenía su confianza, siempre fue muy sincero. Antes de empezar la temporada habló conmigo, me dijo: "Confío en ti, no me puedes fallar, tienes que estar bien o no jugarás conmigo, yo de mi parte te estoy diciendo lo que tienes que hacer para jugar". Siempre me dijo todo, si no cumplía con lo que me pidió no habría jugado, estoy feliz con su confianza y todo lo que me dio", cerró.

FECHA 17 DEL TORNEO NACIONAL

Sábado 21/08

Santiago Wanderers vs La Serena – Estadio Elías Figueroa – 11:30 horas.

Ñublense vs Palestino – Estadio Nelson Oyarzún – 14:00 horas.

Colo Colo vs Antofagasta – Estadio Monumental – 16:30 horas.

Curicó Unido vs Audax Italiano – Estadio La Granja – 19:00 horas.

Domingo 22/08

Cobresal vs Unión Española – Estadio El Cobre – 11:00 horas.

Melipilla vs Huachipato – Estadio La Pintana – 14:00 horas.

La Calera vs U. de Chile – Estadio Nicolás Chahuán – 16:30 horas.

U. Católica vs Everton – Estadio San Carlos de Apoquindo – 19:00 horas.

O’Higgins que se posiciona en el puesto 13 con 20 puntos, quedará libre esta serie.