La deportista nacional Isidora Jiménez es parte del grupo de deportistas de alto rendimiento que arribó a Chile en los últimos días procedente de un país con brote crítico de coronavirus.

La destacada velocista llegó desde España, donde la última información entregada por el Ministerio de Sanidad detalla que hay 13.176 infectados y 598 muertos.

Actualmente, Jiménez se encuentra en Panguipulli cumpliendo la cuarentena. La chilena lleva algún tiempo radicada en Europa, aunque justo en estos días vendría al país a competir en el Gran Premio Orlando Guaita y en el Nacional de atletismo.

En conversación con Emol detalló parte de su autocuidado, indicando que “traje desde España varios accesorios para poder moverme y no perder tanto tono muscular, ya que no sabemos hasta cuándo no podremos entrenar tanto en pistas como en gimnasios”.

En la misma línea, agregó que “sigo una pauta que me manda el entrenador desde España y complemento con ejercicios de kine para fortalecer. Allá están sin poder salir de las casas tampoco, así que cada una hace lo que puede según el lugar donde está”.

Sobre los Juegos Olímpicos, cuya realización se mantiene pese al estado de alerta mundial que existe, Jiménez contó que “uff está muy incierto todo… A los campeonatos a que vine, eran/son importantes por el tema de los puntos; no obstante, entreno para poder hacer la marca mínima (22.80 segundos en 200 metros) y no depender del ranking”.

“Con todo esto, no sé cuánto tiempo estaremos, los deportistas en general, sin poder prepararnos. Y claro, además de poder entrenar, es que están paradas las competencias, entonces no sé”, cerró.