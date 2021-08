Inzaghi feliz con inicio del Inter y advierte: “Todavía falta Alexis Sánchez”

El técnico del Inter de Milán, Simone Inzaghi, se refirió al gran potencial que tiene la delantera de su equipo y avisó que esperan a Alexis Sánchez.

El Inter de Milán de Alexis Sánchez y Arturo Vidal comenzó de muy buena forma la temporada. Esto porque los lombardos suman dos triunfos en dos partidos jugados en el inicio de la Serie A, lo que tiene sumamente feliz al técnico Simone Inzaghi.

El director técnico italiano fue consultado respecto a los delanteros de su plantilla, donde ya anotaron Edin Dzeko, Lautaro Martínez y Joaquín Correa. Pero igualmente recordó al “Niño Maravilla”, quien se mantiene lesionado y preparándose para volver.

"Estuvieron bien (los delanteros), hoy no fue fácil contra la defensa del Hellas. Lautaro regresó de Argentina e hizo cuatro entrenamientos antes de tener un pequeño problema, no creí que aguantara tanto. Edin hizo el gol, no lo olvidemos. También falta Sánchez, que es un jugador importante y está a la altura de los otros tres", señaló en conversación con DAZN.

Junto con eso, el ex estratega de la Lazio se refirió al tremendo debut que tuvo Joaquín Correa con la camiseta nerazzurri. Esto porque el argentino se despachó un doblete en su estreno con el elenco italiano.

"Estoy feliz por Tucu porque en mi opinión es un jugador que aún no ha dado lo mejor de sí. Lo tiene todo, tiene técnica, velocidad, tiro, potencia. Estoy feliz y es justo que disfrute este doblete en su debut. Es un jugador importante que nos da mucha satisfacción", expresó.

Para finalizar, también tuvo palabras para Arturo Vidal, a pesar de que no fue muy expresivo al respecto. “Vidal ha entrado muy bien hoy al partido”, expresó para destacar la irrupción del chileno en la segunda mitad del encuentro.