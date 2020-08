Inter vs. Bayer Leverkusen: Horario, formaciones y dónde ver el partido de la Europa League

El chileno nuevamente iría a la banca por determinación del entrenador Antonio Conte.

Este lunes un futbolista chileno avanzará a las semifinales de la Europa League cuando el Inter de Milán de Alexis Sánchez y el Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz se enfrenten por los cuartos de final de certamen en un partido único en Düsseldorf.

Los italianos accedieron a esta ronda tras dejar atrás al Getafe en los octavos de final, mientras que el elenco de las "aspirinas" eliminaron al Glasgow Rangers.

Sin embargo, no habrá choque de chilenos, ya que Aránguiz se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas. De hecho, se mostró molesto tras enterarse que quedaría fuera del encuentro: "No tenía idea de que estaba al borde de la suspensión. Nadie me lo advirtió. Estoy molesto porque no podré estar en el partido". Mientras que Sánchez podría volver a ser suplente a pesar de sus buenas actuaciones.

PROBABLES FORMACIONES

Inter de Milán: Handanovic; Godín, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barellà, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Martínez (o Sánchez).

Bayer Leverkusen: Hradecky; Lars Bender, Sven Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Palacios, Baumgartlinger; Havertz, Wierz, Diaby; Volland.

PROGRAMACIÓN

Inter de Milán vs. Bayer Leverkusen

Cuartos de final Europa League

Lunes 10 de agosto

15:00 horas

*Transmite ESPN2