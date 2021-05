Inter ayuda a La Roja y no arriesgará a Alexis Sánchez y Arturo Vidal

Tanto Alexis Sánchez y Arturo Vidal están capacitados para jugar, pero Inter de Milán le dará una mano a la Selección Chilena.

A pesar de que Inter de Milán ya salió campeón, con Alexis Sánchez y Arturo Vidal en la plantilla, recién ahora la Serie A llegará a su fin. Este domingo a las 09:00 horas los lombardos recibirán a Udinese para cerrar la liga de la cual ya son campeones.

Ante ese escenario, con la copa conseguida, Antonio Conte ha realizado algunas variaciones en el esquema. Así, ha aprovechado para darle oportunidad a quienes no tuvieron tantos minutos en la temporada, como es el caso de los dos bicampeones de América.

A pesar de eso, el técnico italiano tendría pensado no hacerlos jugar este domingo, según reveló Tuttosport. El motivo se debe a que no quieren arriesgar el físico de los jugadores nacionales por un partido en el que no se juegan nada.

Y es que en el equipo nerazzurro entienden que el "Niño Maravilla" y el "King" tendrán una gran carga física en el corto plazo. Esto porque jugarán con la Selección Chilena en las Eliminatorias y probablemente en la Copa América.

Los dos aparecerán evidentemente en la nómina de Martín Lasarte, y llegarán sin ritmo futbolístico. Pero sí con las condiciones para vestirse con la camiseta de La Roja en dichos desafíos.

Así, Inter de Milán y Udinese chocarán este domingo a contar de las 09:00 horas de Chile. Cabe destacar que los negriazules ya son campeones, por lo que el partido servirá para que los lombardos reciban la copa de campeón.