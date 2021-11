¡Insólito! Gino Lorenzini reveló por quién votó en la pasada elección presidencial

El creador de Felices y Forrados y pre-candidato presidencial habló sobre los problemas que tuvo con el PDG, confesando que no votó por Franco Parisi.

El ex pre candidato independiente a La Moneda, Gino Lorenzini, cuya candidatura fue rechazada por el Servicio Electoral (Servel), conversó con DF MAS, para confesar que en los comicios no votó por Franco Parisi, pues prefirió escribir y marcar su nombre en la papeleta. Sobre la decisión de no darle su voto, confesó que fue porque “no cumplieron su palabra”.

“Fui de los fundadores del movimiento del Partido de la Gente (PDG) porque a ellos les faltaban 25 mil firmas, y nosotros se las aportamos”, explicó el sujeto que buscó postularse a La Moneda como independiente.

Explicando su postura de voto, señaló en la conversación: “Había un acuerdo público con Luis Moreno, presidente del partido, y con el mismo Franco de armar un pacto político con el Centro Unido y llevar la mitad de candidatos independientes. Después de que se creó el partido se vieron las ambiciones y ellos no quisieron hacer el pacto”.

Consultado por esta declaración, el ingeniero comercial dijo que “no cumplieron su palabra” y mencionó que “el problema hoy es que el PDG está muy contento de haber sacado seis diputados. Si hubiesen ido en pacto con el Centro Unido, que sacó 3%, hubiesen sacado 15 diputados y tres senadores, según mis cálculos“.

Para Gino, las cualidades que tiene profesionalmente Franco Parisi no son cuestionables. “Franco, a nivel de ideas, es muy bueno. Como profesor de universidad era extraordinario”, expresó, enfatizando en que “el tema son todos los cuestionamientos de ética con distintas cosas”.

Por las deudas de pensión alimenticia es que Lorenzini no le dio su apoyo público al candidato del Partido de la Gente. Sin embargo, quien fue pre-candidato presidencial confesó que limaron asperezas mediante una videollamada. Además, afirmó que le pidieron aparecer en la franja, algo que rechazó porque él “pedía a cambio que reconocieran que me hicieron una chanchada”.

Con respecto a quién será su candidato en la segunda vuelta presidencial, el fundador de Felices y Forrados reveló que hoy no tiene una decisión tomada. “La tendré una vez que me junte con ambos y que vea que realmente hay una voluntad por incorporar buenas ideas”, dijo.

Es por aquello que indicó que optará por “los que estén dispuestos a tomar mi programa, sacando a las compañías de seguro, metiéndole competencia, instalando un capitalismo popular”.

Finalmente, y sobre un nuevo ingreso a la política, reveló: “Hoy te diría que no. No sé mañana”.