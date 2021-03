Insólito: Felipe Bianchi culpó a Quinteros del mal rendimiento de los delanteros

El periodista aseguró en ESPN Chile que el entrenador es el principal responsable de la falta de gol de Colo-Colo.

Un duro debate se dio en la cadena internacional de deportes, cuando Patricio Yáñez y Felipe Bianchi se enfrentaron respecto al tema del 9 de los albos.

"HAY CINCO "9" EN COLO COLO, PERO NO HACES UNO" gritó el ex delantero albo en #ESPNRadioChile, Patricio Yáñez se cuadró con el DT albo sobre el nivel de los centrodelanteros, mientras que Bianchi agregó "por qué liberas de esa culpa a Quinteros, quién es el responsable que de cinco no haya uno que juegue bien" .

"Me encantaría que le traigan al 9 y al central para que se deje de joder", aseveró Bianchi. además argumentó que el cuadro popular ya tiene 5 delanteros como alternativa en ataque.