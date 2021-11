¡Insólito! Daniel Jadue descalificó sin filtro a los votantes de Franco Parisi

El alcalde de Recoleta señaló que estas personas tienen “poca conciencia de clase y lo único que buscan es más plata en los bolsillos".

Daniel Jadue.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió el pasado miércoles al fenómeno de los votantes del ex candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi.

En su programa "Sin Maquillaje", el edil describió a los votantes como “tremendamente individualistas”.

Jadue sostuvo que manejaba un perfil “que sacó una encuestadora acerca del votante Parisi en donde más del 60% eran hombres entre 30 y 45 años, que es el perfil como del trabajador de las zonas mineras, que además tiene un acceso privilegiado a internet”.

“Y son tremendamente individualistas y con poca conciencia de clase y que lo único que buscan es más plata en el bolsillo. Es como con los bonos de término de conflicto en regiones como la segunda y la tercera, justamente donde están las mineras más grandes. Y Parisi efectivamente lo que ofrecía era poner más plata en el bolsillo de cada uno”, aseguró.

A su juicio, “es gente que se mueve por este tipo de intereses. Yo por ejemplo no creo que sea el tema migratorio, no lo evalúo así, y tampoco el tema de la seguridad, porque no son comunas en donde hayan problemas absolutamente desbordados de seguridad, sino que creo que es por un individualismo exacerbado, en donde es gente que mira solo por su bolsillo y se moviliza solo y nada más que por esos intereses”.

Por otra parte, el jefe comunal que perdió la primaria de Apruebo Dignidad con el diputado Gabriel Boric, comentó las gestiones que ha hecho el aspirante a La Moneda para acercarse a los votantes del economista y afirmó que en segunda vuelta incluso deben aspirara a convencer a electores que votaron el 21 de noviembre por Sebastián Sichel.

“Hay muchas cosas de las que planteaba Franco Parisi, algunas incluso estaban incorporadas en el programa de Apruebo Dignidad. Pero además yo creo que incluso hay que ir a buscar algunos votos de personas que optaron por Sichel”, cerró.