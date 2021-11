Informan que Neymar vuelve a estar en medio de la polémica, el delantero brasilero recibió la visita del cantante Jottape poco después de padecer una severa lesión.

El delantero de París Saint-Germain recibió en su casa la visita del cantante brasileño Jottape, con quien compartió una noche de “música, shisha (pipa de agua) y póker”, apuntó el diario español Mundo Deportivo.

Jottape publicó imágenes del encuentro con el futbolista brasileño en su cuenta de Instagram, cerca de las 6.30 de Francia. “Esta fiesta vuelve a poner, una vez más, al atacante en el ojo del huracán. Y es que su fama de ‘trasnochador y fiestero’ lo ha acompañado a lo largo de toda su carrera. Aun así, el propio Neymar ha confesado en más de una ocasión que es algo que nunca dejará: ‘La fiesta es una oportunidad para relajarse, para disfrutar. Es algo a lo que nunca renunciaré’, informaro ndesde España.

“No hay nada más que decir por el momento. Siente el dolor, se hará exámenes mañana y luego sabremos un poco más sobre su lesión”, dijo un preocupado Mauricio Pochettino tras el partido.

“Desgraciadamente, estos contratiempos forman parte de la vida de un deportista. Ahora hace falta levantar la cabeza y seguir adelante. Volveré mejor y más fuerte”, escribió en Instagram tras el partido.

Neymar sufrió una fuerte torcedura de su tobillo izquierdo cuando cayó al piso tras una jugada fortuita en la que trataba de eludir a un rival (Yvann Maçon). Con gestos de dolor y llanto, el formado en Santos debió abandonar el campo de juego en una camilla.

