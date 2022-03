Informan que Neymar llega borracho a los entrenamientos

El astro brasilero está en medio de la polémica por nuevos actos de indisciplina en Europa.

Fue el periodista Daniel Riolo, quien en el programa 'After Foot' de la cadena RMC Sport, disparó con todo.

"Neymar ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho. Es así, Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario", detalla Riolo.

"A la afición del PSG le importa una mierda las payasadas de Neymar, de su documental de Netflix. Hay que firmarle el cheque y que se vaya. Está haciendo mucho daño al interior del club", detalla.

Si bien los dardos apuntan al brasileño, la crítica de los medios le han dado con todo al equipo, en donde ya se habla de la salida del técnico Mauricio Pochettino.

"El PSG ya no es un club. No hay hilo conductor más común. El entrenador ya no existe, el presidente no ha dicho ni una palabra. Después de tal desastre, debería haber apretado. Nada. Ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaifi. Nada. Una derrota total", cerró.

Informa @DanielRiolo que en el PSG, Neymar prácticamente no entrena.

A las prácticas llega en un estado lamentable, casi borracho. pic.twitter.com/5Pzp0tQ7ID — Valentín Torres Erwerle ✍️🎙️ (@TorresErwerle) March 22, 2022

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE PARA SOÑAR CON QATAR 2022:

Brasil vs Chile, jueves 24 de marzo a las 20:30 horas.

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.