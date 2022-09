Informan que Etcheverry "podría" estar arreglando partidos a favor de la U

El periodista de En Pauta de Juego, Fernando Agustín Tapia reveló que el nuevo asesor de Azul Azul estuvo compartiendo en un hotel en La Serena con la gente de Audax Italiano, en la previa del duelo clave en la zona de descenso ante Coquimbo Unido,

"La crisis de Universidad de Chile, es deportiva, institucional, económica y ética. Ética. Me ha llegado una información, pero perdieron todo tipo de vergüenza. No hay decoro en Universidad de Chile. Le dio un respiro Audax, le dio un empujoncito Audax. Es económica como vemos las cifras, dirigencial, pero es ética. Cuando tienes perdidos los valores me parece que el cóctel es completo. La U capaz que se salve, vemos Coquimbo que no levanta, La Serena tiene un fixture complicado. Es que me llegó una información grave, confirmada por testigos, pero uno se da cuenta que perdieron pudor", comenzó explicando Tapia.

En ese sentido reveló que "ayer se jugó un partido relevante por la disputa por el descenso. Hay conflictos de interés, situaciones que se cruzan y uno sospecha".

Fue en ese entonces que lanzó la noticia principal: " "Etcheverry vive en región de Coquimbo, fue presidente de La Serena, pero no fue uno, fueron tres testigos. Qué tenía que hacer desayunando hasta mediodía en el hotel de concentración de Audax, rival de Coquimbo y próximo rival de la U. Es impresentable", enfatizó sobre Mauricio Etcheverry.

También hizo un fuerte llamado apuntando al presidente de Azul Azul, Michael Clark a que responda por lo que está pasando por su club: "Perdieron toda la vergüenza. Clark tiene que aclarar y decir qué funciones específicas cumple Etcheverry".

"La reglamentación FIFA sanciona, no sólo el soborno, también los incentivos. Por qué no sospechar de este tipo que fue mano derecha con el dirigente más corrupto, qué puede haber incentivado. Lo ganó bien, lo ganó en la cancha. Pero es el próximo rival de la U (tras Palestino). Es un llamado al presidente de Azul Azul que aclare y precise qué funciones cumple su asesor. Qué papel cumplía en el hotel Diego de Almagro de La Serena", finaliza.