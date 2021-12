Informan que Colo-Colo quiere fichar a goleador de la B

Informan que Colo-Colo quiere fichar a goleador de Deportes Copiapó, la noticia del interés del Cacique fue revelado hace unos días por Juan Cristóbal Guarello en el programa De Fútbol se Habla Así.

“Hoy supe que Colo Colo tiene en la mira a Manuel López, quien es el gran goleador de Copiapó, un jugador que es del todo gusto de Quinteros por la envergadura física, la capacidad técnica y lo goleador que es”, dijo Guarello en el programa de DirecTV.

Y el mismo Manuel López habló del interés del Cacique en conversación con BolaVip: “para mí es un orgullo. La verdad que no sabía nada, pero es un orgullo aunque sea que esté mi nombre en clubes tan grandes como es Colo Colo en este caso. La verdad es un orgullo y una motivación para seguir por este camino en el que estoy, seguir perfeccionándome, mejorando y por qué no algún día llegar a un club grande”, dijo el delantero.

Manuel López sentencia: “pero me enfoco en el hoy, hoy me debo a Copiapó. Tenemos que ver qué es lo que va a pasar. Todavía no sé qué va a pasar en mi futuro, pero sí obviamente mi deseo como jugador y mi meta es llegar a un club de Primera División de acá de Chile o de cualquier país y obviamente llegar a un grande sería un sueño para mí”.

Según Guarello, Colocolo querría a Manuel López, el goleador de Copiapó — Jorge Valencia 🏆🌳 (@Valencianista30) December 18, 2021

