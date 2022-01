Informan que equipo de Brasil quiere fichar a Iván Morales

Informan que un club brasilero preguntó por el delantero formado en Colo-Colo, el jugador se encuentra en Buenos Aires junto a sus compañeros en la pretemporada de los albos.

Luego de que medios brasileños aseguraran que Vasco da Gama presentó una oferta formal por Iván Morales, el agente del delantero de Colo Colo descartó de plano la posibilidad de que su representado fiche en dicho club que compite en la Serie B de Brasil.

“No hay ninguna posibilidad que Iván juegue en el Vasco da Gama, es algo que le acabo de descartar al presidente”, declaró el empresario Juan Cruz Oller, en conversación con Radio ADN.

“El futuro de Iván, lo decide Iván. Su contrato está en periodo protegido, lo que le permite arreglar libremente su futuro con absoluta potestad, eso es lo que tengo para declarar”, agregó.

Cruz Oller recordó que el contrato de Iván Morales con Colo Colo finaliza a mediados de 2022, por ello ya puede negociar como jugador libre con otro club.

🚨 ATENÇÃO! O #Vasco está tentando a contratação de Iván Morales, atacante do Colo-Colo, do Chile. (via @reporterfragoso) pic.twitter.com/cUzma1KK4X