Informan que equipo mexicano iría con todo por figura de Colo-Colo

Informan desde el país del tequila que un gigante del continente puso sus ojos en uno de los futbolistas más destacados del Cacique. El Pibe interesa en México, pero el monto puesto sobre la mesa no da ni para pensarlo. Por ahora el trasandino se mantiene en Colo Colo.

Así lo informó el reportero Edson Figueroa en RedGol en La Clave: “es una realidad que llegó una oferta por Pablo Solari, es una propuesta que debe analizar el directorio. De todas formas fue una oferta baja y que es muy difícil que el directorio valide la salida”.

Además agrega que: “el jugador se va a quedar. La intención de la gerencia deportiva y el cuerpo técnico es que el jugador se quede y los montos no son atractivos”.

“Distinto sería si llegara una oferta más elevada, donde se evaluaría la posibilidad. No me hablaron del monto, pero me dijeron que es bajo para lo que esperaban”, sentenció el panelista de RedGol.

Colo Colo sigue trabajando en Argentina. El cuadro popular se estrena el próximo viernes 14 ante Universidad de Chile en el superclásico a disputarse en La Plata.

