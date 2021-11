Informan que el Pájaro Gutiérrez no quiso patear penal en contra de la UC

Informan desde el medio RedGol que la polémica actitud del artillero causó la furia de sus compañeros y escaló hasta terminar en una ptente discusión en el camarín.

"Él (Gutiérrez) no quería hacerle el gol a los de la Católica y se hacía el desentendido todo el rato cuando con el profe (Jaime García) estábamos eligiendo quién le pegaba (a los penales)", confesó el jugador de Ñublense a nuestro medio.

"Después quedó la cag* adentro (en el camarín) porque él (Gutiérrez) y el Chiki (Cordero) estaban con la pera por así decirlo por la Católica", contó, añadiendo que "algunos trataron de calmar pero igual terminaron en empujones y casi termina en combos", explicaron dos fuentes al medio antes citado.

Informan desde el medio RedGol que la cuestionable actitud del artillero causó la furia de sus compañeros y escaló hasta terminar en una ptente discusión en el camarín.

El entrenador de Ñublense, fue consultado por esta situación en rueda de prensa tras el partido en el Ester Roa, y aunque no quiso entregar mayores detalles, tampoco descartó las graves acusaciones.

"No sé, tengo que revisar todo. En realidad tengo que esperar que pase, yo no me di cuenta. Eso es parte extrafutbolística. No me doy cuenta y tampoco... no sé, no me di cuenta qué pasó", dijo el DT.

#Ñublense #LosCruzados #TodosSomosTécnicos #TNTSportsCL El gran Nicolás Guerra encaró al pájaro Gutiérrez por no servir un penal en contra de la Universidad Católica. Lo reemplazo un sub20 que gana la cuarta parte, lo perdió, pero se atrevió y no se cagó como el exÑublense. pic.twitter.com/Z980ZnOqdz — Manfredo (@Manfred28976287) November 19, 2021

PROGRAMACIÓN

Chile vs . Argentina

Martes 27 de enero

Horario por definir

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.