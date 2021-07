Importante marca seduce a La Roja tras polémico conflicto con Nike

La Roja se mantiene sin contrato de indumentaria deportiva tras el abrupto y polémico término con Nike, y podría firmar con un viejo conocido.

La ANFP quedó con “libertad de acción” antes de la Copa América tras recibir una dura noticia desde la casa matriz de Nike. Esto porque se les notificó que el contrato de indumentaria deportivo de las selecciones nacionales se terminó de manera unilateral.

La empresa norteamericana argumentó los motivos para tomar dicha decisión. Y se debe a que La Roja no jugó los partidos acordados en el contrato. Ni existió la exhibición acordada de la marca desde el estallido social en adelante y en la pandemia. Motivo por el cual en Quilín pueden negociar con otras marcas.

Cabe recordar que el problema entre la Federación y Nike continuará ante la justicia estadounidense, porque así lo dejó estipulado Sergio Jadue en 2015. Y desde el ente rector del fútbol chileno buscan ansiosos un nuevo auspiciador que los ayude a contrarrestar las pérdidas.

Previo a la Copa América, existió un acercamiento que no se concretó producto de la incertidumbre que causaba el término de contrato con Nike. Pero hoy se han activado nuevamente las conversaciones con Adidas para volver a ser el sponsor de La Roja tras casi 25 años.

El importante contrato con Nike le significaba a la ANFP sumar casi 7 millones de dólares por temporada. Monto muy superior a los 2,5 millones de dólares anuales que pagó Puma entre 2010 y 2015.

Y quienes conocen de cerca las negociaciones afirman que la primera oferta de la marca alemana que llegó a Quilin es mucho menor. Es más, el monto se reduciría a casi la quinta parte de lo que les pagaba Nike. Y la oferta no gustó nada en Chile, por lo que esperan mejorarla negociando.

La ANFP necesita cerrar lo antes posible el nombre del nuevo sponsor de su indumentaria. En 2020 no recibieron los US$ 7 millones de Nike y no existe certeza de que puedan recibir dichos recursos. Esto porque habría que pelearlos contra un gigante deportivo a nivel mundial ante la justicia americana.