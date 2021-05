¡IMPACTO! La dura frase que se dedicó Vidangossy al confirmar que padece una terrible enfermedad

Muy fuerte el mensaje.

Mathias Vidangossy fue un jugador que tuvo un prometedor comienzo al ser uno de los más talentosos de esa Selección Chilena Sub-20 tercera del mundo en el 2007, donde compartió camarín con figuras como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel, entre otros.

Te puede interesar: Enfermera se suicidó por reiterado abuso laboral en clínica de Viña del Mar

Sin embargo, hoy en día su carrera está en franco declive y nunca pudo explotar como sus compañeros de generación. Es por eso que ahora impactó a todos con una cruda confirmación.

"Estoy cesante. Ya llevo casi ocho meses sin jugar. Los primeros seis fueron porque me quedé esperando algo del extranjero, pero no llegué a firmar. Seguí entrenando, cuidándome en la parte física y después, cuando se abrió el libro de pases para este nuevo torneo, jugando con unos amigos me corté el ligamento cruzado. Llevo un mes y medio desde la operación", comenzó su relato con La Tercera.

Es por eso que el delantero confirmó que padece de depresión, una terrible enfermedad que afecta a muchos hoy en día. "Me juegan las emociones en contra. Y claro, todas esas montañas rusas nunca me las traté y siempre fui como débil de mente, en el sentido de no saber controlar mis emociones. Las emociones me juegan en contra y no las sé manejar", añadió, tratándose duramente.

Te puede interesar: El alucinante palmarés de Arturo Vidal tras coronarse campeón con el Inter

Finamente, Vidangossy reconoció que "soy hincha de Colo Colo en el sentido de que tiene jugadores extraordinarios y ése es un partido que me puedo sentar a ver. El Pájaro (Jaime Valdés), no sé cuántos años tiene, pero es extraordinario. A (Jorge) Valdivia, que siempre lo critican diciendo que no es un jugador para selección ¿Volver a Colo Colo? Lo anímico, el sentirte bueno de nuevo, toma tiempo, y no quiero pasar por eso (en Macul), porque es un equipo de mucha exigencia”.