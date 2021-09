Imágenes confirman romance entre Marité Matus y Camilo Huerta

Fueron filtradas las primeras imágenes de una de las parejas que ha sido más comentada este tiempo: Marité Matus y Camilo Huerta.

A pesar de que uno de ellos habló al respecto, aunque poco y nada, de momento no había imágenes que confirmaran la relación como ahora. Esto haciendo alusión a Marité Matus y Camilo Huerta, quienes han mantenido un romance totalmente clandestino.

Y fue Francisco Halzinki, reconocido en Instagram como Experto en Reality y además de panelista del programa Me Late, quien soltó la bomba. Esto porque llevó hasta el programa de farándula de TV+ las imágenes de la parejita disfrutando con todo en Fiestas Patrias.

A los tortolitos se les vio tomando terremoto y bailando a todo ritmo las cuecas que sonaban en una fonda en Chicureo. Específicamente en “Las Brujas de Chicureo”, donde fueron captados en cámara justamente por el hermano de María Teresa, en unas imágenes donde se les ve de lo más acaramelados y sin ocultar su amor.

"Me comentan que Marité cada vez que iba al baño, él la acompañaba, pero no tan solo a su lado, sino que tomaditos de la mano”. Fue lo que disparó el comunicador en Me Late, agregando además que sus fuentes le soplaron que la pareja andaba particularmente muy cariñosa.

En el registro audiovisual compartido en el espacio se ve a Huerta con un poleron blanco, y destacando entre la multitud por su altura. Pero no aparece solo, ya que se ve muy tierno abrazando por la espalda a Marité mientras escuchaban la música en vivo.

Cabe recordar que, a pesar de que ninguno de los dos ha confirmado la relación sobre la cual se especula hace tiempo, el ex chico Yingo fue cuestionado. Esto en un live de Instagram, donde dio algunas palabras que dan a entender que están juntos.

"Estoy muy feliz, estoy muy contento. Estoy muy bien, estoy muy contento, lo estoy pasando muy bien", reconoció en ese momento producto de la noticia que reveló por accidente Pamela Díaz.