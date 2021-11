Iker Casillas cuestiona el Balón de Oro para Messi

Iker Casillas, ex arquero de la selección española criticó duramente a France Football por otorgarle el Balón de Oro a Lionel Messi.

Luego, manifestó: "Para mi, Messi, es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil puñeta! Lo hacen difícil otros!".

Estas declaraciones se unen a las del alemán Toni Kroos, quien señaló: "En mi opinión, Es absolutamente inmerecido. Para mí, Benzema habría sido el número 1 si realmente estuvieras eligiendo al mejor jugador individual del año pasado, porque veo de cerca lo excepcional que es".

Lionel Messi se llevó el Balón de Oro con 613 votos, segundo quedó Robert Lewandowski con 580, tercero Jorginho con 460 y cuarto Karim Benzema con 239.

Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol.Para mi,Messi,es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil puñeta!Lo hacen difícil otros! 🤦🏻‍♂️ — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 30, 2021

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins



Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.