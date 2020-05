Igor Lichnovsky recordó su paso por la 'U' con emotiva publicación

View this post on Instagram

F E LI Z D I A D E L N I Ñ O 🎊🎈🧒🏻🇲🇽 en Mexico 🇲🇽😄 Todos podemos serlo por un día 😅 . Mateo19:14 📖 No ignoren el poder que tiene contarle historias de la Biblia a tus hijos. Será el salvavidas de ellos cuando llegue el momento que quizás ya no te escuchen. 😅👍🏼 . Ah!, Y aguante la 🤘🏻💙❤️🤪 que recuerdos!, creo que tenia 10 años y no hablemos de las embarradas que me mandaba a esa edad con el que está ahí al lado, mi bro ❤️