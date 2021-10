Ignacio Saavedra agradeció a Colo Colo pero dejó claro su amor por la UC

El mediocampista de Universidad Católica, Ignacio Saavedra, se refirió a su pasado albo en la previa del choque con Colo Colo este 24 de octubre.

A pesar de que no lleva muchos años en el profesionalismo, Ignacio Saavedra ya sabe de festejar títulos con Universidad Católica. Esto porque consiguió un histórico tricampeonato, además de ganarse un puesto de titular indiscutido en el mediocampo de La Franja.

Y el propio jugador ha dejado en claro en varias oportunidades su amor por el cuadro “Cruzado”. Sin embargo, el joven de 22 años realizó sus primeras armas en las divisiones menores de Colo Colo, uno de los clásicos rivales que tienen en San Carlos de Apoquindo.

Por eso, en conversación con TNT Sports tuvo palabras para referirse a ese periodo de su vida, donde su carrera recién empezaba. "Estuve hasta los 13 años en Colo Colo y agradecido de que haya tenido muy buenos entrenadores, conocí a buenas personas".

"Me tocó llegar a Universidad Católica y fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida como futbolista. Voy a estar agradecido con Colo Colo, uno nunca tiene que olvidar sus raíces, pero Católica es lo que me ha dado todo", complementó.

"La UC me abrió las puertas, me dio educación, un hogar también en su momento y medio la oportunidad de ser profesional, y por eso Católica lo es todo para mí", concluyó.

Este sábado el actual monarca del fútbol chileno chocará con Cobresal en El Salvador en un partido vital. Esto porque Colo Colo tendrá su fecha libre y tendrá grandes opciones de acercarse a los albos en caso de vencer al elenco nortino.Tras ese encuentro, el 20 de octubre Universidad Católica recibirán a un complicado Santiago Wanderers, que necesita sumar con urgencia. Y cuatro días más tarde enfrentarán a Colo Colo en un duelo que podría definir la carrera por el título.