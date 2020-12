Ignacio Quinteros criticó duramente a Colo-Colo por bono para no descender

El ex delantero de Colo-Colo, Ignacio Quinteros, se refirió al polémico bono y expresó que en su tiempo “ganamos menos y fuimos campeones en la quiebra”.

Gran impacto ha causado los últimos días la filtración sobre la nueva técnica de Aníbal Mosa para motivar a sus jugadores. El presidente de Blanco y Negro, tomó la decisión de pagarle un bono millonario al plantel albo en caso de salvarse del descenso, en lo que ha sido otra de las ideas para salvar el año deportivo.

Como una casualidad, ayer se celebraron 18 años desde la obtención de una de las estrellas más preciadas por los hinchas albos: campeones en la quiebra. En el Campeonato de Clausura 2002, el Eterno Campeón vivía su situación institucional más dura desde su fundación en 1925, pero aún así consiguieron quedarse con el histórico título.

Y uno de los protagonistas de esa historia es Luis Ignacio Quinteros, que conversó con Los Tenores de Radio ADN. En la entrevista, Quinteros señaló que“las sociedades anónimas no han sido beneficiosas. Los partidos no son vistosos, no hay competitividad, a nivel internacional no hacen buenas campañas, no contratan de buena manera. Uno ve jugadores y dice ‘cómo llegan a estos equipos’”.

“Cuando llegué al plantel de Colo Colo eran casi puros jugadores de selección, los extranjeros eran de jerarquía, en Católica, la U, hasta en Cobreloa. Todo esto no ha beneficiado ni la competencia, ni a los clubes, ni a los jugadores. La Católica es el que mejor ha funcionado”, explicó.

Sobre el premio por no descender, confesó que “me parece increíble que Colo Colo pague un bono por salvarse del descenso. Colo Colo debe pelear los primeros puestos, torneos internacionales. Escuchaba al Rambo Ramírez que decía que los jugadores no tienen el sentido de pertenencia que deben tener. Ya con vestir esa camiseta, el más ganador, el único campeón de la Libertadores, más motivación que esa no hay”.

Para finalizar, sentenció que “me preguntaron si me acordaba cuánto ganamos por ser campeones el 2002 en la quiebra, no me acuerdo, pero estoy seguro que era muchísimo menos que ese bono. Me imagino que es una medida directiva desesperada, pero no la comparto”.