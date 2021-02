Ignacio Jara tras la salvación de Colo Colo: "No tenemos nada que celebrar"

El extremo derecho de Colo Colo, Ignacio Jara, se refirió a la salvación alba de la Primera B y aseguró que tienen lo necesario para pelear el título.

Una de las figuras más destacadas de la recta final del campeonato para Colo Colo fue uno de sus últimos refuerzos, Ignacio Jara. Y en el partido ante Unión La Calera, donde anotó un gol y dio una asistencia, fue fundamental para que los albos consiguieran el objetivo de salvarse de un histórico descenso.

A pesar de eso, Jara no cree que salvarse de la Primera B sea motivo para celebrar. Así lo dejó en claro en diálogo con La Redgoleta de RedGol, donde reconoció que "más que nada fue un desahogo por lo que pasamos. No tenemos nada que celebrar, uno celebra cuando está peleando cosas importantes".

El atacante formado en Cobreloa advirtió que "por la situación en la que estábamos fue un desahogo, de mucha angustia, de que fue un año complicado. El grupo estaba lastimado por eso, pero que seguimos luchando sin duda alguna hasta el final", explicó.

"Siempre me tomo las cosas con mucha tranquilidad. Me gusta hacer mi fútbol y por algo vine a Colo Colo. Las cosas pasan por un propósito, tuve un par de lesiones y ahora espero mostrar mi fútbol", reconoció el ex seleccionado sub 20.

Con respecto a las aspiraciones de Gustavo Quinteros, quien reconoció que irá a la pelea por el título en la próxima temporada, Jara no tiene dudas. "Estoy capacitado. Colo Colo también merece estar peleando arriba. Fue un año lamentable por lo que tuvimos que pasar. Yo llegué casi al último, sabiendo cómo estaba la cosa, pero nunca pensamos en el descenso, siempre en ganar", dijo.

Finalmente, se refirió a sus objetivos para el Campeonato Nacional 2021. "Me gusta ir paso a paso y espero lograr cosas importantes acá. Siempre uno puede ir mejorando. Sé que puedo darles muchas cosas a Colo Colo y a mis compañeros. Aquí no hay ningún salvador ni nada, somos todos un equipo, eso es Colo Colo", cerró.