El defensa de Universidad de Chile es apuntado por los Bullangeros como uno de los culpables de la mala campaña en el presente torneo.

"Sí, se me carga la mano porque vengo de Huachipato. Hay muchas críticas por esa razón y a veces las creo injustas, porque son temas que no me incumben. Son temas de otras personas. Yo vine aquí para sumar, para darlo todo por el equipo y si soy criticado por mi rendimiento voy a dar más para cambiar esa situación. Por eso creo que es un poco injusto que me critiquen por cosas de otras personas", afirmó BolaVip.

"Los que están presentes en el día a día, afuera del CDA o afuera del estadio tiran buena onda. Obviamente si las cosas andan mal tiran para apoyar y no para tirar más abajo. Pero siempre he tenido ese apoyo de la gente que está en el día a día", afirma el ex Huachipato.

Consultado derechamente como define su año en la U, Tapia responde que "creo que he ido de menos a más, agarrando más confianza. Creo que al principio tuve un momento de adaptación que era muy irregular, pero ya con el buen trabajo que hemos tenido como plantel y con el nuevo cuerpo técnico, creo que nos hemos visto más ordenado y eso me ha permitido agarrar más confianza".

"Como han vivido esto, algunos en más de una ocasión, en ese sentido te van guiando. Que uno no tiene que tomar mal las críticas, algunos te dicen que no hay pescarlas, seguir adelante, seguir trabajando y en ese sentido te ayudan, porque a veces uno es criticado y busca ayuda en un compañero que haya pasado por eso, también", indica.