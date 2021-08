Ídolo Cruzado se ofrece para entrenar a la UC si se va Poyet

Ídolo de la Franja y muy querido por la hinchada, Ricardo Lunari está entrenando a Provincial Osorno, el ex jugador nuevamente se mostró sorprendido de que los dirigentes Cruzados no lo hayan contactado para trabajar en el club.

Ricardo Lunari está dirigiendo en Provincial Osorno de Tercera A y no está en la lista de candidatos para reemplazar al uruguayo Gustavo Poyet que vive horas claves para salir de San Carlos de Apoquindo.

El trasandino nuevamente se mostró sorprendido que en más de 20 años ningún dirigente de la UC lo haya contactado para trabajar en la precordillera.

"Yo no tengo ningún problema con el club y con los hinchas. Al contrario, la UC me dio mucho y siempre he sentido un gran cariño por la hinchada y la institución", inició el exmediocampista argentino en diálogo con LUN.

Lunari reveló que "en 23 años nunca nadie me llamó del club para ofrecerme algo o decir si quiero trabajar en las divisiones menores".

"No lo necesito y tampoco me ando ofreciendo, pero siempre me llamó la atención que nunca me convocaran", concluyó Lunari.

Primer paso!!! Vamos con todo!!! pic.twitter.com/Z2GHhPSQZ1 — Ricardo G. Lunari (@ricardolunari) August 22, 2021

