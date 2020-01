Ídolo de Universidad de Chile queda cesante y busca club de forma desesperada

Un gran ídolo de Universidad de Chile de los últimos años terminó contrato y debe salir a buscar un equipo en estos días ¿Vuelve?

Gustavo Lorenzetti es, sin lugar a dudas, un gran ídolo de Universidad de Chile de los últimos años, miembro del histórico equipo de Jorge Sampaoli que ganó la Copa Sudamericana 2011.

Por eso, los hinchas de la U miran con atención y preocupación su actual situación, pues acaba de terminar contrato con Nacional de Uruguay y quedó cesante, por lo que debe salir a buscar equipo para el 2020.

“Escucharé propuestas, no descartó nada, hay países en Europa que son de tercer orden futbolístico como Chipre o Malta, lugares que me gustaría conocer e instalarme para estar con mi familia. De Sudamérica no descarto nada”, señaló el ‘Duende’ al CDF.

“Chile es una de las posibilidades, es el país donde he desarrollado casi toda mi carrera y siempre voy a estar muy cómodo ahí, pero aún de Chile no tengo ninguna propuesta”, añadió.

Sobre la chance de volver a vestirse de azul, el ídolo de Universidad de Chile avisó que “la U está en plena renovación ya desde hace un año, creo que están formando un plantel muy competitivo y seguramente les va a ir muy bien. De la gente sólo tengo palabras de agradecimientos, vivimos etapas muy exitosas, títulos muy importantes y eso queda grabado a fuego en la memoria”.

“La camiseta de la U tiene un peso propio, no es fácil. Cuando las cosas no salen hay mucha presión y al no obtener resultados de entrada la mochila cada vez es más pesada. Este año con las incorporaciones que realizaron donde sumaron gente de experiencia y jerarquía, seguramente va a estar en los puestos de arriba”, cerró Gustavo Lorenzetti.