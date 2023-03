Ídolo de la U compara el Monumental con los estadios argentinos

En la previa del próximo Superclásico que se jugará en Macul. El actual gerente deportivo de Barnechea conversó con Radio ADN, donde señaló que "yo jugué por primera vez en Copa Chile en el Monumental el 92 y me di cuenta que era diferente. En Argentina por Independiente jugué en canchas de Racing o Boca y lo único parecido acá en Chile es el Monumental".

Sergio Vargas agregó que "jugamos un partido en que Puyol erra doblemente un penal tras adelantamiento del Rambo Ramírez. No lo hacemos para el 1-1 y termina 2-0. Me quedaron un montón de sensaciones, porque se les podía jugar, pero con personalidad".

El Superman contó que una vez en Pedrero: "y en una de las primeras pelotas que me toca tener, en vez de salir reventando, gambeteo. Era para transmitir que no íbamos a arrugar, eso marca ciertas cosas. Uno así le transmite a los compañeros y a los rivales, que no les será fácil".

Admite que "es el único lugar donde la U es visita. El jugador no se siente cómodo, juegan un montón de emociones más lo futbolístico, por eso el carácter y personalidad debe prevalecer y aflorar para sacar un resultado positivo".

También reveló que celebró hartas cosas en esa cancha. "Cuando nos llevamos esos triunfos entre el 93 y el 2001, fue cuando nos atrevimos a jugar de igual a igual, de tener la pelota. Si el estadio estaba callado era porque hacíamos un buen partido. Pero si te atacan, la gente se te viene encima. Si manejas la pelota, te muestras y arriesgas, la gente empieza a callarse. Así puedes sacar los mejores resultados".