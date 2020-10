Ídolo de la U aseguró que Lasarte es “el técnico idóneo para el club”

Ante la inminente salida de Hernán Caputto de la banca de Universidad de Chile, un ídolo de los universitarios festejó el supuesto regreso de Lasarte.

El panorama para Universidad de Chile en comparación con el del año pasado son extremadamente distintos. En 2019 los azules estuvieron a nada de irse al descenso, pero hoy se encuentran en la parte alta de la tabla, con un cómodo quinto lugar. Pese a eso, el estilo de juego de Hernán Caputto ya tiene a dirigentes e hinchas cansados, y es cosa de horas para que se confirme su salida del CDA.

Antes la inminente salida del ex arquero de los azules, han sido muchos los nombres que han sonado para tomar el puesto del argentino. Desde José Luis Sierra, ex DT de Colo-Colo, hasta un viejo conocido como lo es el urguayo Martín Lasarte, quiendo dejó buenas sensaciones tras su salida del Romántico Viajero en 2015.

Lasarte aún no está confirmado, pero es el que ha sonado con más fuerza, lo que dejó fascinado a un histórico jugador del Chuncho. Se trata de Sandrino Castec, quien defendió a los azules entre 1977 y 1984, y también en 1986 y 1989. El otrora delantero azul conversó con Después te Explico de Redgol y le entregó todo su apoyo a Martín Lasarte.

"Yo prefiero quedarme con alguien conocido, que ya tuvo un paso, conoce a la U y tiene la capacidad de replantear a esta U, que es (Martín) Lasarte. En este momento es el técnico idóneo para el club", aseguró el Bombardero.

Sin embargo, el autor de más de 50 goles con la U en el pecho expresó que el mal momento de Universidad de Chile no es culpa exclusiva del entrenador que esté dirigiendo al equipo.

"Esto no va sólo de la mano del técnico. Pensemos en el archirrival, pensemos en cuando llega (Gustavo) Quinteros a Colo Colo y se encuentra con la sorpresa de que Colo está para jugar 45 minutos", confesó.

Y después agregó: "yo creo que la U pasa por la misma situación que está pasando Colo Colo, y no veo otra posibilidad si no hay recambio en la parte futbolística y mental de lo que es la institución".

Con respecto al pésimo rendimiento del equipo, Castec cerró asegurando que "estas últimas tres o cuatro semanas he estado tomando apuntes, porque veo tan enredada a la U que de pronto hasta uno se enreda viéndola. No sabes que esquema de juego presenta, o qué sistema. No hay un sistema táctico. No es mala fortuna jugar de la manera en que se vienen jugando los últimos partidos”.