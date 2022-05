Ídolo de Colo-Colo y posible partida de Quinteros: “Sería una traición"

El ex goleador de Cacique aseguró que no sería correcto que Gustavo Quinteros deje la banca del cuadro albo en plena competencia nacional y Copa Libertadores.

"Quinteros debe seguir en Colo Colo. Yo creo que sería una traición si deja hoy día a Colo Colo. Lo tiene en lo más alto de la tabla. Lo tiene peleando una posible clasificación a la próxima etapa de la Copa Libertadores, no lo puede dejar”, aseguró en diálogo con Radio ADN.

Respecto a las pretensiones del elenco albo en el certamen continental, el ex goleador de la Roja puso paños fríos: “Que pase la primera ronda y después hablamos. Son detalles los que marcan la diferencia, pero este Colo Colo tiene todo para pasar de segunda ronda, y después habría que ver con quien le toca, para seguir avanzando más alto”.

Sobre las quejas por la sobrecarga en el calendario, CarlosCaszely dijo que “si el técnico de Colo Colo o los jugadores, estuvieran en Europa, allá se juega domingo y miércoles, domingo y miércoles y así, todo el año, y nadie se queja. Quizá algunos cambios pequeños, cada vez que haya un jugador demasiado cansado. Pero deben jugar los mismos. Si no, no sirve, no podrían jugar en Europa”.

El duelo entre River Plate y Colo Colo se jugará este jueves desde las 20 horas en Buenos Aires, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.