Ídolo de Colo Colo sueña con ser DT del equipo: ¿Es su momento?

Las últimas semanas en Colo Colo han sido algo ajetreadas, pues perdieron el título del Campeonato Nacional y la continuidad de Gustavo Quinteros está lejos de renovarse. Es por esto que un querido exjugador de los albos se candidateó para cumplir su sueño y asumir como entrenador de los albos.

Se trata de Emerson Pereira, exfutbolista brasileño que deslumbró en Macul en la época del 90 y que dejó un muy buen recuerdo en los hinchas ganándose todo su cariño. El exalbo acaba de recibir su licencia de entrenador por parte de la Conmebol y sueña con volver al Estadio Monumental.

"Sería una alegría muy grande volver como entrenador. Si no es ahora, más adelante. Yo estaría encantando de regresar al país, sería lindo. En mi lista de sueños tengo el volver un día a Colo Colo", dijo en conversación con Diario As quien dejó un muy buen recuerdo en la memoria de todos los hinchas albos.

Emerson Pereira mientras estaba en Colo Colo.

"Me llegaron varios mensajes. Mucha gente de Colo Colo me dijo que es mi momento, que tengo que volver y que ahora es la posibilidad. Me pone contento que la gente se acuerde de mí y ojalá algún día pueda volver. Casi todos los días me escriben cosas lindas y eso me alegra porque mi paso por Colo Colo fue mágico", aseguró para concluir.

De esta manera la dirigencia de Colo Colo sumó un nuevo candidato para asumir en la banca del equipo en caso que Gustavo Quinteros no continúe como entrenador. Sin embargo habrá que esperar hasta fin de mes para ver cualquier tipo de movimiento respecto a la continuidad del DT santafecino en los albos.