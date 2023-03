Identifican al guardia que fue captado teniendo sexo oral en el estadio de Curicó

En declaraciones al portal Vivimos la Noticia el administrador municipal de Curicó Unido, David Muñoz, reveló que se trata de un guardia contratado por Servicur, una empresa externa.

“Cuando se informa del video la directora de Tránsito, Verónica Caputto, se contacta con la empresa, y se le pide que se le desvincule por no cumplir sus labores y atentar contra la moral", explicó el administrador.

Pese al llamado, el dueño de la empresa no quiso despedir al acusado. “Me parece insólito lo que me informa la directora de Tránsito, que quiere cambiarlo de lugar... Si a él no lo finiquitan tendremos que ver desde el punto de vista jurídico que lo tengan que desvincular porque, primero, no corresponde que esté en ese lugar y, segundo, no corresponde lo que está sucediendo”,

Una de las razones para no despedirlo es que solo tiene "octavo básico". "Lamentamos esta situación. Siempre confiamos que cuando licitamos a una empresa para el tema que sea entendemos que es una empresa seria, independiente que trabajadores tengan estudios no avanzados. Porque una de las explicaciones tenía que ver que esta persona tiene octavo básico solamente... Una cosa es que uno tenga pocos estudios. Otra cosa es nuestra forma de trabajo, ser cuidadosos en nuestro accionar", comentó el administrador.

Por otro lado, también se está investigando a la mujer que está en el video: "las mismas condiciones de lo que estamos pidiendo para el trabajador de la empresa”.