Ibai se vuelve viral tras pregunta sobre la selección chilena

Llanos es un reconocido fanático del fútbol y quizás el streamer más importante del planeta, por eso que su respuesta se volvió viral en las redes sociales.

En un juego sobre conocimiento de la selección chilena se equivocó sobre el máximo goleador histórico: “Arturo Vidal estoy seguro que no es el máximo goleador de la historia de Chile“, empezó diciendo y completó “Marcelo Salas desconozco los goles que lleva“. comenzó diciendo.

“Por lo que yo sé, y por lo que yo he visto, debería marcar Alexis, pero yo también sé que Iván Zamorano ha sido muy muy grande (…) quizá me arrepienta con Alexis Sánchez pero vamos a confiar en que no llega a tantos goles”, analizó y finalmente respondió “yo me voy a quedar con Ivan Zamorano que, además, era delantero centro y era un 9“.

Es Alexis Sánchez, le reveló Illo Juan, a lo que Ibai exclamó “me cagó en la put..”

“Perdón a todo Chile y a Alexis Sánchez, que encima creo que me sigue en Instagram“, comentó.