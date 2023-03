Ibai Llanos quería a Nicolás Castillo en su equipo de la Kings League

En una transmisión de Twitch de este lunes, el español buscó refuerzos para su club Porcinos FC en el sitio web Transfermarkt, y propuso al chileno Nicolás Castillo como un posible nuevo jugador.

Inmediatamente algunos comentarios le solicitaron que se saque ese nombre de la lista: "No, ese se lesiona Ibai", "no Ibai, por favor no", "éste se lesiona", "Ibai es un poquín malo", "es un hue...", eran algunos comentarios del chat de Twitch que leía el streamer.

Pero al parecer declinó de ir por Castillo cuando leyó que "Castillo está muy mal de la pierna", en relación a las constantes lesiones que ha sufrido el jugador dormado en la UC.

"Ah bueno, no lo sé, solamente vi que es muy bueno, que metía muchos goles y que estaba jugando hace poco en México pero no sé si está lesionado. Si está lesionado pues no se puede hacer nada", concluyó finalmente Ibai en su transmisión.