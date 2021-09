Humberto Suazo y su vuelta a México: “Es un sueño y no quiero despertar”

El delantero chileno, Humberto Suazo, fue presentado en el equipo filial de Monterrey, Raya2, y tuvo emotivas palabras para expresar su felicidad.

Humberto Suazo sigue disfrutando de su renacer físico para tomar un nuevo desafío en su carrera con Raya2, equipo filial del Monterrey, donde es leyenda. A sus 40 años, sigue demostrando que está vigente y dejó el Campeonato Nacional con un tremendo nivel.

Y este martes fue presentado en su nueva institución, la cual es filial del elenco donde hace no pocos años inscribió su nombre con letras doradas. Esto tras ubicarse como el máximo goleador histórico del conjunto mexicano, por lo que está feliz por su retorno.

"Hoy estoy más feliz, hoy en día que tengo 40 años, es diferente y lo vivo de otra manera", señaló en su presentación. El “Chupete” ha aprovechado al máximo la oportunidad de volver a uno de los elencos donde mejor le fue.

"Es un sueño, espero con ansias tener algunos minutitos. Puede ser impensado, la verdad que es un sueño y no quiero despertar, estoy motivado y muy feliz. Ya me siento un ganador pisando esta linda tierra y estar en donde fui feliz por muchos años", explicó.

"No lo dudamos como familia. Tenemos casa aquí en la ciudad, amigos y se dio la posibilidad de estar de nuevo con Aldo (De Nigris, su entrenador), estoy disfrutando cada día me toque o no me toque jugar. Venir al estadio y disfrutar de los Rayados es una linda oportunidad", complementó.

"Tengo una responsabilidad tremenda de liderar un grupo de jóvenes. Que mi familia me vea en un partido oficial va ser algo tremendo", cerró. Ahora, el chileno podría debutar en el próximo partido de Raya2, el cual será el miércoles 15 de septiembre ante Cimarrones de Sonora.