Humberto Suazo se arrepiente de haber regresado a Colo-Colo

El delantero de Deportes La Serena analizó su segundo paso por los albos.

El Chupete repasó su carrera en conversación el diario El Mercurio.

"Puedo decir que en todos los clubes donde jugué dejé un legado. En San luis subimos e hice un récord de goles; en Audax hice una campaña con muchos goles; en Colo Colo también, además fui tricampeón y finalista de la Copa Sudamericana. En Monterrey salí cinco veces campeón, con muchos goles. En España tuve un paso rápido por el Zaragoza, pero anoté siete veces y en partidos decisivos. No me puedo quejar. Y ahora estoy viviendo algo muy lindo en La Serena", contó el goleador de 39 años.

Pese a los buenos recuerdos en su carrera, Suazo también quedó con una deuda pendiente en su segundo paso por Colo Colo.

"Haberme regresado de México fue un gran error. Porque estaba bien y pensé que en Colo Colo me iba a ir mejor, pero no me fue de buena manera. Allá me quedaba contrato, tenía mi vida, mi casa, un hijo mexicano", contó.

En esa línea y sobre el trato que se le ha dado a los referentes en este último tiempo en el cuadro albo, comentó: "Quizás a cuántos otros les pasó lo mismo, se veía venir. Sigo insistiendo en que las cosas se hicieron mal. Y se ve reflejado en los que se está haciendo".