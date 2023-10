Humberto Suazo a sus 42 años no tiene mayores problemas para ser uno de los goleadores (15) del campeonato del ascenso junto a San Luis. El ex artillero de la Roja ha desparramado su categoría por la división que incluso llevó a unos hinchas a realizar distintas campañas para que Eduardo Berizzo lo nominara a los Juegos Panamericanos.

"The Last Dance" de Humberto Suazo en la Selección Chilena finalmente no fue considerado por el "Toto", al menos para la cita que se disputará a partir del 20 de octubre en nuestro país. Ante eso, surgió una posibilidad casi inesperada para el ex Colo Colo: Europa.

Sergio Verdirame es la conexión entre Humberto Suazo y el posible retorno a Europa. El actual técnico de Aniquiladores F.C en la Kings League afirmó que sueña con dos futbolistas: "tengo un jugador que un día va a venir a jugar acá: André-Pierre Gignac. Y para que la gente de Rayados no se ponga mal, al 'Chupete' Suazo lo traeré".

"Ambos están activos y me encantaría. El "Chupete" es amigo personal y un jugador espectacular", agregó el ex futbolista que estuvo presente en el plantel de Colo Colo campeón de América en 1991 y también en Monterrey, club del cual Humberto Suazo es un ídolo.