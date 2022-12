Hugo Tocalli: “Chile no está lejos de ser campeón del mundo a nivel juvenil”

El entrenador trasandino con pasado en la Roja Sub 20 analizó el presente del fútbol chileno en sus divisiones menores.

En diálogo con Directv Sports, el estratega apuntó que “Chile no está lejos de ser campeón del mundo a nivel juvenil, yo lo he vivido”.

“Hay que trabajar mucho, un proyecto serio y a largo plazo deben competir con el exterior. Se necesitan partidos difíciles de crecimiento para los jóvenes”, añadió Tocalli.

El ex entrenador de Colo-Colo 2009 asevera que: “Cuando llegué, todo lo que pedí me lo trajeron, me costó los primeros partidos, pero después empezamos a ganar y logramos un equipo que salió campeón y jugaba muy bien”.

“Quinteros debe estar preparado para tener reemplazos", añadió el técnico que conquistó el Torneo Clausura 2009 con el Cacique.