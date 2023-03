Hugo Sánchez: "Yo puedo hacer campeón del mundo a México"

El exdelantero del Real Madrid insistió en ser el indicado para guiar a la selección mexicana a ganar su primer copa del mundo.

"Quien debe estar en ese puesto es un mexicano y allí es donde me desilusiona el hecho de que nuestros dirigentes no están tomando las decisiones correctas para el mejoramiento y crecimiento del fútbol mexicano y eso me incomoda, me molesta que no se me esté sacando provecho", dijo el exjugador de Real Madrid.

"Me estoy haciendo mayor y el día de mañana cuando quieran 'oye, pues a Hugo Sánchez no le hemos dado chance ni siquiera de dirigir un Mundial, ¿no?' Entonces ahora que no hay partidos clasificatorios es un buen momento, porque siento que podría cumplir; en su momento lo hice en el 2007 cuando estuve en la selección", dijo Sánchez en entrevista con el diario La Opinión.

"Si me dejan tres procesos mundialistas yo me comprometo a que podemos ser campeones del mundo", complementó el ex goleador.