El experimentado volante está preocupado por la situación que vive su región respecto al COVID-19.

Hugo Droguett conversó con Radio ADN y comentó cómo en la ciudad en la que vive (Temuco) son mínimas las medidas preventivas frente al coronavirus.

”Tengo un supermercado muy cerca de mi casa, y no me dejaron entrar porque estaba lleno, estaba también la policía y los militares. Luego fui a ver a otro supermercado que igual queda cerca, y lamentablemente hay cero fiscalización, nadie me pidió nada. Así es imposible que la enfermedad, acá en La Araucanía, se pueda parar“, contó el ex Universidad de Chile.

Además, el jugador hizo un fuerte llamado a la comunidad: “Esperemos que esto no se prolongue por mucho tiempo, que la gente de verdad entienda. No queremos estar como los demás países perdiendo muchas vidas“.

Respecto al entrenamiento en cuarentena, Droguett asume que “no es lo mismo entrenar en cancha, con tus compañeros, la vivencia del camarín”.

Para cerrar, analizó la posibilidad de bajar los sueldos: “por ahora se han tenido algunas reuniones, pero todavía nada concreto. En realidad no sabemos bien si van a haber descuentos o no. Hasta este momento no tenemos ningún tipo de información“, manifestó.