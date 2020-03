Hugo Droguett relató el complicado momento que vivió el plantel de Deportes Temuco

El volante de Deportes Temuco, Hugo Droguett, reveló cómo ha llevado la cuarentena y el problema que tuvo el plantel con el Covid-19.

El experimentado volante nacional Hugo Droguett relató a Cooperativa cómo ha llevado el tema del encierro y cómo lleva el tema del COVID-19, declarando que "es inevitable enterarse porque estamos con el tema, pero estamos tranquilos. Yo acá en la casa no he salido, yo salgo muy poco y es para hacer las compras pertinentes para los niños. Tratamos de no ver mucha información porque no queremos entrar en esa psicosis, sabiendo que el tema es grave, el encierro te liquida. Nos hemos mantenido al margen del tema".

"Uno se aburre porque está acostumbrado a una rutina, pero yo no soy mucho de salir, paso mucho en casa y esta no ha sido la excepción. De parte del club tenemos una minuta y yo por suerte había comprado unas máquinas hace un tiempo y ahora las puedo utilizar, así que creo poder mantenerme de buena manera", agregó.

El volante también contó que en el plantel albiverde no se ha presentado ningún caso después que el portero Sebastián López compartiera un avión desde Santiago a Temuco con un contagiado de coronavirus.

"Nosotros nos enteramos en el camino, porque él llegó, entrenó y de un momento a otro le comunicaron que tenía que encerrarse porque había viajado en el avión del pasajero que venía infectado", apuntó sobre su compañero de equipo.

"Debe estar bien, porque si hubiese tenido algo estaríamos todos infectados, algunos compañeros compartieron hasta mate con él. Por suerte, hasta ahora no ha brotado nada en nuestro equipo", agregó.

El ex seleccionado chileno también fue protagonista del polémico último partido antes de la suspensión total del fútbol, un duelo que estuvo en duda hasta último momento.

"Fue como una "pichanga", primero se dijo que no se jugaría, luego que sí, pero había que presentarse porque los árbitros no tenían ninguna orden, faltaba media hora para el partido y aún no se decidía y al final se jugó por el tema del viaje de San Marcos de Arica, pero yo no quise meterme en las conversaciones", cerró el futbolista.